Yverdon (VD): Beau-papa condamné pour abus et maman, pour n’avoir pas réagi

Il était accusé d’avoir forcé sa belle-fille à subir toutes sortes d’obscénités entre 2017 et 2018, au domicile qu’il partageait avec l’enfant, alors âgée de 4 à 5 ans, et sa mère. Lundi, ce Vaudois de 27 ans a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Mère aussi condamnée

La mère et le beau-père de l’enfant devront respectivement lui verser 10’000 et 30’000 francs pour réparation du tort moral. «C’est un soulagement que la petite ait été crue, a confié à son tour Me Manuela Ryter Godel, curatrice et avocate de la fillette. Trois vies sont brisées, et je ne sais pas si l’enfant, elle, s’en remettra.» Cette dernière, aujourd’hui âgée de 10 ans, devrait retourner vivre chez sa mère en fin d’année.