France : Le beaujolais nouveau est de retour sur les tables

L’événement a été fêté dans la nuit notamment dans les principaux fiefs du cru au centre-est de la France, un an après l’arrêt lié à la crise sanitaire.

Le beaujolais nouveau représente 18 millions de bouteilles, soit 21,5% de la production totale du vignoble beaujolais. Beaujolais, Beaujolais Villages et 10 crus complètent la production. Environ 45% des 135’000 hectolitres de beaujolais nouveau produits, à 96% des rouges, sont exportés, selon les chiffres 2020 d’Inter Beaujolais. Principaux pays clients: Japon (29’000 hectolitres), États-Unis (11’000) et Canada (5900).

Vins plus légers

En l’absence de fête populaire en 2020, «les cavistes s’étaient particulièrement investis», souligne-t-on chez Inter Beaujolais, où l’on observe «un vrai dynamisme des jeunes générations de vignerons» pour cette opération. «Par rapport à l’année dernière, il y a beaucoup moins de degrés. Ce sont des vins qui vont être un peu plus souples, plus fruités, un peu plus faciles à boire que l’année dernière. L’année dernière, c’étaient des vins de garde. Cette année (…) moins, (…) parce que le temps n’était pas avec nous, une petite récolte, on a eu le gel, la grêle, les traitements mildiou, black-rot («pourriture noire», maladie de la vigne, ndlr)», explique François Béroujon, vigneron. Et de conclure: «C’est un vin de fête (…) Ça passe tout seul.»