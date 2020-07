Lausanne

Beaulieu nouveau a un président

Le conseil d’administration de la nouvelle société anonyme qui gère les lieux a permis de placer Donato Mottini à sa tête. Il sera secondé par le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, en qualité de vice-président.

La Municipalité de Lausanne a nommé le conseil d'administration de la nouvelle société anonyme de Beaulieu. La première séance a eu lieu vendredi dernier et Donato Mottini a été désigné président de la SA.

Donato Mottini est le fondateur et directeur de la société informatique Mémoire Vive. Il est «au bénéfice d'une longue expérience dans la gestion d'entreprise et d'une très bonne connaissance du tissu économique et social lausannois», écrit mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué. La vice-présidence est assurée par Grégoire Junod, le syndic de la capitale vaudoise.