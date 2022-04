France : Le bébé d’Amel Bent aurait été hospitalisé

Deux semaines après sa naissance, le fils de la chanteuse aurait été admis aux urgences du centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine (F).

Mauvaise nouvelle du côté d’Amel Bent. D’après «Closer», son fils, né le 7 avril 2022, aurait été admis en urgence à l’hôpital Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine, le jeudi 20 avril 2022. Il aurait souffert d’une insuffisance respiratoire et d’une bronchiolite aiguë. La chanteuse et actuelle coach dans «The Voice» sur TF1, émission à laquelle participent encore deux candidats romands, aurait veillé son petit garçon durant cinq jours et cinq nuits. Amel, 36 ans, qui a défilé enceinte à la Fashion Week, aurait été accompagnée dans cette épreuve par le père du garçon, Patrick Antonelli qui a eu des ennuis avec la justice, ainsi que par leurs deux filles de 6 et 4 ans.