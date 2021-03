Football : Le bébé de deux joueuses suédoises fait rêver la Juve

La Juventus a présenté une vidéo de l’arrivée prochaine du bébé de leur joueuse, Lina Hurtig, et de sa compagne Lisa.

Fait rare pour le club de Cristiano Ronaldo, la Juventus a publié sur son site et sa chaîne YouTube une vidéo de 12 minutes dans laquelle Lisa et Lina Hurtig, enceinte de plusieurs mois, expliquent, dans leur maison turinoise, attendre leur premier enfant. La vidéo a également été publiée sur le compte Instagram de la Juve qui compte 48 millions d’abonnés.

«Quand nous avons décidé d’avoir un bébé, nous sommes allées dans une clinique privée en Suède et tout est allé assez vite», a expliqué Lina, arrivée à Turin à l’automne 2020. «Et puis j’ai appelé Lisa et je lui ai dit; «Je suis enceinte» et elle a fait «tu plaisantes!» a poursuivi Lina, qui avait mis fin à sa carrière pro au même moment.

Lina, 25 ans, et Lisa, 33 ans, se sont rencontrées en 2014 alors qu’elles évoluaient ensemble sous les couleurs d’Umeaa, en première division suédoise, avant d’être recrutées par Linköping. Après avoir débuté en équipe nationale en 2014, Lina a été sélectionnée en 2019 pour jouer le Mondial en France. À la fin du match pour la médaille de bronze remporté 2 à 1 face à l’Angleterre, elle était allée embrasser Lisa dans les tribunes, et la photo du baiser avait fait le tour du monde.

Sur la chaîne YouTube de la Juve, la vidéo a été vue plus de 70 000 fois et les tifosi ont déposé une pluie de commentaires réjouis. «Félicitations! Un match très important va commencer», a ainsi écrit Luca Bettella. Francesco Maccario se dit «de plus en plus fier de supporter cette équipe», tandis que Patrizia Silvestrini se réjouit de «l’arrivée d’un petit bianconero».