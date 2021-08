Le bébé de Nevermind poursuit Nirvana

Los Angeles : Le bébé de la pochette de «Nevermind» accuse Nirvana de pédopornographie

Spencer Elden accuse le groupe de pornographie enfantine pour avoir utilisé une photo de lui bébé dans le plus simple appareil.

«Les accusés ont sciemment produit, possédé et fait la promotion commerciale de pornographie enfantine représentant Spencer et ils ont sciemment reçu de l’argent en échange. Bien qu’étant au courant, les accusés n’ont pas pris les mesures raisonnables pour protéger Spencer et empêcher son exploitation sexuelle et la commercialisation de son image», est-il écrit dans la plainte déposée devant la cour fédérale de Los Angeles, rapporte CBS Los Angeles.