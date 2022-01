Musique : Le bébé de l’album de Nirvana dépose une nouvelle plainte

L’homme dont la photo figure sur la pochette de l’album «Nevermind» a décidé une nouvelle fois de saisir la justice pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts.

Dossier classé le 3 janvier

Sur la pochette de «Nevermind», datant de 1991, on peut le voir à l’âge de 4 mois, nageant nu dans une piscine et semblant vouloir attraper un dollar accroché à un hameçon. Avec des titres légendaires comme «Smells Like Teen Spirit», l’album s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, devenant une référence rock.