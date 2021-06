Téléréalité : Le «bébé miracle» de Julia Paredes est né

La candidate de l’émission de téléréalité «Mamans & célèbres» a accouché d’un petit garçon.

La candidate de «Mamans & célèbres», sur TFX, atteinte d’endométriose et victime de plusieurs fausses couches, a vécu un épisode de grand stress durant sa grossesse en mars 2021 lorsqu’elle s’est mise à perdre beaucoup de liquide et avoir des contractions. La Française de 32 ans avait avoué avoir paniqué à l’idée que la poche des eaux se soit fissurée et avait eu très peur de perdre son bébé, alors âgé de 27 semaines.