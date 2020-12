«Nous marchons, tous ensemble, vers une nouvelle ère de coexistence, d’accomplissements et de fraternité.»

Abu Dhabi est la capitale et l’un des sept émirats de l’État des Émirats arabes unis, pays arabe du Golfe qui a signé en septembre un accord normalisant ses relations avec Israël.

«Nous marchons, tous ensemble, vers une nouvelle ère de coexistence, d’accomplissements et de fraternité et ce, non seulement pour notre club (…) mais pour l’ensemble du sport en Israël», a affirmé M. Hogeg, dont l’annonce semble marquer un nouveau tournant pour le Beitar.