Lausanne : Le Béjart Ballet dément toute fermeture définitive de son école

«Jamais au plus grand jamais, la fermeture définitive de l’Ecole-Atelier Rudra Béjart n’a été à l’ordre du jour.» C’est ce qu’a affirmé Solange Peters, la présidente du Conseil de Fondation du Béjart Ballet Lausanne (BBL). Même si cette école a suspendu ses activités depuis l’été 2021, dans le contexte de crise qui a secoué la célèbre compagnie lausannoise, «un travail important a été initié afin de mettre sur pied une nouvelle institution», a annoncé le Conseil de fondation. Des contacts seraient en cours avec des partenaires éducatifs et des sponsors potentiels.

Le BBL se dit également confiant en son avenir et à sa cote de popularité: 80% des 9000 billets de ses six représentations prévues au Théâtre de Beaulieu du 16 au 22 décembre ont déjà été écoulés. Sur le plan international, des tournées sont déjà programmées en France, en Belgique et en Italie. Et des discussions sont en cours pour des représentations en Chine, à Oman, en Ecosse, en Espagne, au Brésil ou encore au Mexique.