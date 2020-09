Vaud : Le Béjart Ballet renouvelle sa convention avec Lausanne

La Ville de Lausanne continuera de subventionner la compagnie de danse pendant au moins trois ans à hauteur de quelque 5,3 millions de francs par année, a annoncé ce mardi le syndic de Lausanne.

Le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne Gil Roman (à gauche) et le syndic de la Ville de Lausanne Grégoire Junod ont signé ce mardi la convention dans le studio de la compagnie.

Le Béjart Ballet Lausanne et la Ville de Lausanne ont renouvelé mardi la convention qui les lie pour trois ans. La signature a eu lieu dans les locaux rénovés de la compagnie. Des rendez-vous avec le public y seront organisés dans le cadre du studio Plan_B.

Le renouvellement de la subvention confirme le soutien fort de la Ville – près de 5,3 millions par an – au BBL, a déclaré le syndic de Lausanne Grégoire Junod, lors d’une cérémonie dans le nouveau studio de la compagnie. «Signer pour trois ans, c’est porteur d’avenir et d’espoir. C’est une manière de signifier qu’il y aura un après-Covid», a-t-il ajouté.

Car si une période difficile s’est ouverte pour les arts de la scène, elle l’est particulièrement pour la danse: une discipline de contact par excellence où les distances sociales sont encore plus compliquées qu’ailleurs à respecter.

Confort amélioré

Le BBL et la Ville se sont aussi réjouis de présenter les nouveaux locaux de la compagnie, «agrandis, rénovés et adaptés à la création d’aujourd’hui». Situés à proximité du Palais de Beaulieu, «les locaux étaient quasi insalubres», a rappelé le syndic. La compagnie, fleuron de la culture lausannoise, dispose enfin d’un meilleur outil de travail.

Le réaménagement et les transformations du Presbytère se sont déroulés de mars 2019 à février 2020, a expliqué Jean Ellgass, directeur exécutif. Grâce à la récupération d’un nouvel étage, le BBL a gagné 500 mètres supplémentaires. Le confort de la troupe a été grandement amélioré.

Propriétaire du bâtiment

Sur le plan administratif, le BBL est devenu la première institution culturelle lausannoise importante à devenir propriétaire de son bâtiment, a ajouté Grégoire Junod. Cela a été permis grâce à une partie d’argent public via les fonds propres du BBL, aux soutiens importants de mécènes, de fonds parapublics comme la Loterie romande et d’emprunts sur le marché bancaire.

Un Plan_B pour retrouver le public

Cet espace permettra à la troupe privée de scène et de public pendant la pandémie de partager des moments de créations et d’expérimentations chorégraphiques. Il accueillera aussi bien du public que des écoles, entreprises ou institutions.

La vérité des danseurs

«L’idée est de travailler sur des pièces intimes, de présenter du travail de recherche, le répertoire, les créations de la compagnie, mais également les activités de l’école Rudra-Béjart», a confié Gil Roman. «C’est aussi l’occasion de voir de près le travail de la troupe. De près, on retrouve la vérité des danseurs, ce qui se passe dans leur corps. On entre plus profondément dans le spectacle».