Chimie : Le bénéfice d’EMS-Chemie chute de 17%

Fortement impacté par le ralentissement de la production automobile au 2e trimestre, le groupe dirigé par Magdalena Martullo-Blocher s’est repris en fin d’année.

Ems-Chemie, actif dans la production de polymères et de produits chimiques spéciaux, a réalisé un chiffre d'affaires net de 1,802 milliard de francs en 2020, contre 2,153 en 2019. Son résultat d’exploitation (EBIT) s’affiche à 515 millions (624 millions en 2019). Quant au bénéfice net, il est de 440 millions (532 millions en 2019). Le groupe comptait 2521 collaborateurs à la fin 2020, soit 127 de moins qu’un an plus tôt.