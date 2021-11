Commerce en ligne : Le bénéfice net d’Alibaba fond de 81% au 2e trimestre

Le géant chinois subit de plein fouet le durcissement de la réglementation sur le numérique. Son résultat a notamment été plombé par une amende record de 2,4 milliards de francs.

Pour les trois mois de juillet à septembre, le groupe a fait état de 5,37 milliards de yuans (env. 780 millions de francs) de profit, contre 28,7 milliards un an plus tôt sur la même période.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé jeudi un recul de 81% de son bénéfice net au deuxième trimestre de son exercice décalé, au moment où Pékin serre la vis au secteur du numérique. Pour les trois mois de juillet à septembre, le groupe a fait état de 5,37 milliards de yuans (env. 780 millions de francs) de profit, contre 28,7 milliards un an plus tôt sur la même période. Son chiffre d’affaires est en revanche en hausse de 29% sur un an, à 155 milliards de yuans (22 milliards de francs) pour la période juillet-septembre.