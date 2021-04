Bâle : Le bénéfice net de Novartis a baissé de 5%, à 2 milliards de dollars

Le géant rhénan de la pharma a notamment été plombé par Sandoz, sa filiale de médicaments génériques. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

«Les moteurs de croissance de Novartis et les lancements ont poursuivi leur essor vigoureux», a salué mardi Vas Narasimhan, CEO de Novartis cité dans un communiqué. Le géant bâlois de la pharma a affiché un bénéfice net de 2 milliards de dollars au premier trimestre (-5% sur un an) pour un chiffre d'affaires de 12,4 milliards (+1%).

La pandémie a particulièrement affecté la demande pour les traitements dans les domaines de la dermatologie et de l’ophtalmologie, les médicaments contre le cancer du sein ainsi que les ventes au détail et les anti-infectieux de Sandoz. La filiale de médicaments génériques a vu son chiffre d'affaires baisser de 13% à taux de change constants. Le Covid-19 a notamment eu pour effet que la saison des refroidissements n’a jamais été aussi faible, entraînant un tassement de la demande de produits vendus au détail, précise le groupe. «Nous prévoyons qu’après un trimestre difficile, la performance de Sandoz se stabilisera à court terme», a déclaré Vas Narasimhan.

Actif contre le Covid-19

Sur le front de la lutte contre le Covid, le géant bâlois collabore avec Molecular Partners pour développer, fabriquer et commercialiser deux candidats antiviraux, conçus pour attaquer simultanément de multiples foyers pathogènes du virus SARS-CoV-2 de manière à augmenter leur efficacité antivirale, et susceptibles d’être utilisés à la fois à titre préventif et comme traitement.