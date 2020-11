Parlement : Le Bernois Andreas Aebi présidera le Conseil national

Ce politicien UDC aguerri de 62 ans est aussi un agriculteur, un commissaire-priseur et le propriétaire d’une agence de voyage. Portrait.

Peu connu en Suisse romande, Andreas Aebi, UDC, a aussi présidé le comité d’organisation de la Fête fédérale de lutte en 2013 à Berthoud (BE).

L’UDC Andreas Aebi, qui doit être élu lundi à la présidence du Conseil national, est un homme polyvalent aux multiples talents. A 62 ans, le Bernois n’est pas seulement un politicien expérimenté mais aussi un agriculteur, un commissaire-priseur et le propriétaire d’une agence de voyage.

Comme tant d’autres élus, le futur président du Conseil national a entamé sa carrière politique au niveau communal. De 1998 à 2008, il a été maire d’Alchenstorf, village d’un peu plus de 570 habitants. En 2007, il accède au Conseil national. Il sera réélu à trois reprises, obtenant à chaque fois d’excellents résultats.

Agriculture et politique étrangère

Ce major à l’armée aime à se définir à la fois comme un agriculteur et comme un politicien versé dans la politique étrangère. Depuis des années, le Bernois est membre de la commission de politique extérieure, commission qu’il a présidée en 2012 et 2013. Andreas Aebi a toujours manifesté un intérêt pour la découverte du monde.

En 1977, ce citoyen d’Alchenstorf a effectué un stage au Québec. Il a aussi séjourné en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Comme guide touristique, il a visité de nombreuses autres régions du globe.

Andreas Aebi est passionné d’ornithologie. Il a participé à la création d’une association locale qui invite la population et les milieux agricoles à s’engager pour la protection d’espèces d’oiseaux et en faveur du renforcement de la biodiversité. Son exploitation abrite des hirondelles, des chouettes et des faucons.