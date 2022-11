Hockey sur glace: Le Bernois Philipp Kurashev marque un but improbable en NHL

L’ex-junior du CP Berne et du HC Davos s’est-il remémoré une phrase de Wayne Gretzky, probablement le meilleur hockeyeur de tous les temps? Les mots du célèbre Ontarien: «Tu rates 100% des tirs que tu ne prends pas.» Philipp Kurashev a tiré d’un angle qui ne lui permettait pas de toucher la cible. Et son tir a surpris Casey DeSmith, qui a dévié la rondelle dans son propre filet. Le geste de l’attaquant helvétique a permis à l’équipe entraînée par Luke Richardson de revenir à 3-3 à la 56e minute. Mais le centre néo-écossais Sidney Crosby, particulièrement en feu (un but, trois passes), a marqué le goal de la victoire 57 secondes plus tard.