Football : Le best of de la fin de saison

Les championnats internationaux touchent à leur fin. L’occasion de compiler une dernière fois les meilleures (et les pires) séquences aperçues cette semaine.

On commence par la France et le championnat National, soit la troisième division. Le FC Avranches a conclu sa saison par une victoire 2-1 sur sa pelouse contre Créteil, grâce notamment à l’égalisation spectaculaire de Virgile Piechocki à la 32e minute.

Direction l’Estonie, et la victoire 3-1 de Vaprus sur Kuressaare. Juste avant la mi-temps. Kuressaare avait réduit le score par Lipp, en profitant d’un grand moment de flottement du gardien adverse, qui avait voulu jouer au plus malin avec son adversaire.

On termine avec une action confuse dans le championnat letton, terminé par une bagarre générale entre les équipes de Liepaja et Metta. On notera la présence d’esprit du gardien, qui a lâché le ballon juste avant de passer la ligne de but pour éviter de marquer contre son camp. Au final, Liepaja (3e à trois points du leader Valmiera) s’est imposé 1-0 et peut toujours mathématiquement rêver de titre à une journée de la fin.