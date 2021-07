Football - Le «best of» de la semaine

Twitter / @UruguayFootENG

On commence avec la deuxième division uruguayenne. Albion Football Club s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Rampla Juniors grâce à la somptueuse reprise de volée de Cristian Sencion à la 32e minute. À apprécier sous tous les angles.

Twitter / @UruguayFootENG

On enchaîne avec la Premier League canadienne et la victoire du Pacific FC 1-0 contre l’Atlético Ottawa. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Josh Heard, mais il vaut surtout le détour par le superbe travail préparatoire de son coéquipier Marco Bustos.

Twitter / @Pacificfccpl

Direction l’Arménie et le match de l’UEFA Conference League entre les Arméniens du Noah FC et les Finlandais de Kuopion Palloseura. Le Noah FC s’est imposé 1-0 grâce à une splendide tête plongeante… contre son camp du défenseur finlandais Anton Popovits.

Twitter / @FC_Noah_

On part en Asie pour la rencontre de Ligue des champions entre l’Uslan FC (Corée du Sud) et le Kaya FC (Philippines). Uslan s’est imposé 2-1, mais l’action de la rencontre est intervenue à la 31 minute lorsque le défenseur coréen Kim Min-jun s’est essuyé les crampons sur le visage de son adversaire. Expulsion logique et plus de peur que de mal au final.

Twitter / @AllAfcFootball

On reste en Ligue des champions asiatique, avec le but sur coup franc de Jeon-Ho Hong. Le joueur de Jeonbuk (Corée du Sud) a tout de même profité de la déviation involontaire du gardien de Chiangrai (Thaïlande) dans son propre but. Score final: 1-3 pour Jeonbuk.

Twitter / @AllAfcFootball

On termine sur une boulette monumentale, celle du gardien du Malmö FF Johan Dahlin, qui s’est emmêlé les pinceaux sur la réussite d’Antonio Colak. Il porte une grande responsabilité dans la défaite 1-0 de son équipe contre Riga au premier tour de qualification pour la Ligue des champions.