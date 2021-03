Direction la Bulgarie, où les intempéries ont eu raison de la rencontre de Vtora Liga (deuxième division) entre Minyor Pernik et le Septemvri Sofia, interrompue à la mi-temps. Avant cela, on a tout de même pu voir un petit chef d’œuvre, avec ce lob de Bozhidar Vasev à la 20e minute.

On termine avec la A-League, le championnat australien. Le festival entre les Sydney Wanderers et le Wellington Phoenix a tourné à l’avantage des premiers (4-3), mais le plus beau but de la rencontre est à mettre au crédit de Cam Devlin. Le tir du milieu de terrain de Wellington n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse et a terminé sa course en pleine lucarne.