Football : Le best of du week-end

Twitter / @CharlotteFC

On commence avec la deuxième division américaine (USL) et le carton 7-0 du Hartford Athletic contre la deuxième équipe du New York Red Bull.

On retiendra surtout la cinquième réussite de la franchise du Connecticut, inscrite par Danny Barrera depuis le milieu du terrain

Twitter / @hfdathletic

On enchaîne avec l’Espagne et le match de Liga Adelante (2e division) entre Almeira et Girona. D’abord comptée comme un but pour Almeira, la tête piquée de Samuel Costa de la 50e minute a finalement été annulée.

Juan Carlos, le gardien de Girona, avait effectivement stoppé le ballon sur la ligne de but.

Twitter / @GironaFC

On continue avec un but de renard venu de la Serie C italienne. Giuseppe Giovinco, joueur de Renate, a profité du manque de concentration du gardien de Padoue Andrea Dini pour marquer dans le but vide. Score final: 3-1 pour Renate.

On termine sur un retour en USL avec le presque but des joueurs de l’Independence Charlotte contre les Tampa Bay Rowders, sauvé sur la ligne par la défense floridienne.

Au final, l’équipe de Caroline du Nord s’est imposée 1-0.