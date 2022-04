Football en Espagne : Le Betis remporte la Coupe du Roi après les tirs au but

Les Andalous se sont imposés au bout du suspense face à Valence, samedi soir à Séville (1-1, 5-4 tab). C’est la 3e fois qu’ils s’adjugent la Coupe nationale.

La gloire au bout de la nuit: le Betis Séville a remporté la 3e Coupe du Roi de son histoire samedi à Séville aux tirs au but contre le Valence CF (1-1 ap, 5-4 tab).

Les Andalous ont ouvert la marque dès la 11e minute par Borja Iglesias et Hugo Duro a égalisé à la demi-heure de jeu, avant la prolongation et les tirs au but scellés par une ultime réalisation du jeune Juan Miranda pour le Betis.