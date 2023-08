Valais: Le béton utilisé sur le chantier de l'A9 n'est pas conforme

Décidément, le chantier de l’autoroute A9 dans le Haut-Valais n’a pas fini de faire parler de lui. L’an dernier, il avait déjà fallu corriger les défauts dans la construction de la chaussée entre Rarogne et Gampel. En effet, sur plus d’un demi-kilomètre, il manquait 50 centimètres de largeur de route. Un couac qui aura couté plus de 400’000 francs. Mais les frais ne s’arrêtent pas là. Désormais, c’est une partie de la rampe d’accès près de Rarogne, et dont la construction est presque terminée, qui devra être démolie. La faute à du béton de mauvaise qualité, rapporte le «Walliser Bote».