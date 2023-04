Le beurre à la vodka: la combinaison inattendue à tartiner

Vous venez de vous lever et peut-être êtes-vous en train de beurrer vos tartines en lisant ces lignes. Ce geste, loin d’être réservé au petit-déjeuner, pourra dorénavant pimper vos apéros , à condition d’ajouter une lampée de vodka au produit laitier. Vous avez bien lu. Cette combinaison inattendue, nommée vodka butter (beurre à la vodka), a été présentée, il y a peu sur TikTok, par Carolina Gelen. Cette influenceuse food roumaine, âgée de 28 ans, est établie à New York où elle vit sa passion pour la cuisine. En marge de son succès sur les réseaux sociaux (1 million d’abonnés sur Instagram), elle alimente la rubrique «Cooking» du «New York Times».

Dans la vidéo ci-dessus, vue 1,4 million de fois vue sur TikTok, la jeune femme propose sa recette. Elle mixe du beurre mou et de la vodka durant 5 minutes. Elle fait griller des tranches de pain façon bruschetta qu’elle tartine généreusement, puis y dépose un anchois à l’huile et râpe un zeste de citron. Ce snack facile à réaliser s’inscrit dans l’engouement actuel pour le beurre à l’apéritif. L’année dernière a vu éclore la tendance, plus ou moins décriée, de la planche de beurre (butter board).