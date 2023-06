Le directeur général de Logitech démissionne avec effet immédiat

La surprise est de taille. Ce mardi, le patron de Logitech Bracken Darell a annoncé sa démission avec effet immédiat. Président de la multinationale vaudoise depuis 2012 et directeur depuis 2013, il avait repris les rênes de l’entreprise à un moment critique, explique «Le Temps». Logitech connaissait de graves difficultés, mais l’Américain était parvenu à redresser la barre, moyennant des licenciements et en misant sur de nouveaux produits. «Après près d’une décennie de croissance constante et de renforcement de la position de leader sur le marché dans plusieurs catégories, je pense que le moment est venu de passer la main», affirme Bracken Darrell.