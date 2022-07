Economie: Le Big Mac vendu en Suisse reste le plus cher du monde

Économie : Le Big Mac vendu en Suisse reste le plus cher du monde

Le Big Mac Index du magazine britannique «The Economist» montre qu’en 2022 la Suisse est le pays où le Big Mac est le plus cher. Il coûte près d’un franc de plus qu’aux États-Unis.

Avec un prix de 6.50 francs, le Big Mac de McDonald vendu en Suisse reste en 2022 le plus cher du monde. La Norvège (57 couronnes norvégiennes soit 5.50 francs) et les États-Unis (5.81 dollars soit près de 5.60 francs) complètent le podium. C’est ce que dévoile le Big Mac Index ( voir encadré) du magazine britannique «The Economist».