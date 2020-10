Villars-sur-Ollon (VD)«Le bijoutier a été poussé et ligoté»

«Quand je suis arrivé à Villars-sur-Ollon vers 18h, il y a avait des patrouilles de police un peu partout et des contrôles à l’entrée du village, raconte cet habitant de la commune vaudoise. On m’a demandé précisément dans quelle rue je vivais.» Voitures banalisées, gyrophares bleus, un brigandage survenu mercredi l’après-midi dans les Préalpes vaudoise en était la cause.

Aux alentours de 15h30, trois hommes ont pénétré dans la bijouterie située à la place de la Gare. Les malfaiteurs ont dérobé montres et bijoux avant de prendre la fuite à pied. Poussé et ligoté, le bijoutier du lieu, âgé de 54 ans, a été légèrement blessé, indique jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Appel à témoin

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou au poste de police le plus proche. «Les trois hommes recherchés correspondent aux signalements suivants: un homme, entre 45 et 50 ans, environ 185 cm, corpulence athlétique, légère barbe, cheveux poivre et sel, portait une paire de lunettes médicales rectangulaires noires, une chemise claire et un veston brun-beige; un homme, environ 190 cm, corpulence mince, portait une chemise blanche, une cravate bleue et un veston foncé; un homme, portait une casquette et un gros sac à dos gris foncé.»