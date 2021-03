Coronavirus : Le bilan «catastrophique» des festivals romands en 2020

Frappés de plein fouet par la pandémie et les mesures restrictives, les organisateurs de spectacle reviennent sur l’année écoulée. Abyssaux, les chiffres donnent le vertige.

Après une année de pandémie, le bilan est brutal pour les festivals et organisateurs de concerts romands. AFP

C’est l’un des secteurs qui a été le plus impacté par la crise du coronavirus et les restrictions en Suisse: après avoir été contraint de fermer ses portes durant la majeure partie de l’année 2020, le monde de la culture tire un bilan «catastrophique» de ces douze mois de pandémie. Les organisateurs de spectacles et festivals romands réclament en conséquence un prolongement et un renforcement des mesures de soutien à la branche.

Plus de 2000 manifestations annulées

Dans un communiqué publié jeudi et signé par Caribana, Live Music Production, les Docks, Cully Jazz, Paléo ainsi que de nombreux autres acteurs romands du secteur, les organisateurs de spectacles alignent des chiffres qui donnent le vertige. Depuis mars 2020, plus de 2000 manifestations ont ainsi été annulées ou reportées, pour un total de près de 1,6 million de spectateurs en moins. En moyenne, l’industrie du spectacle et des festivals a vu son chiffre d’affaires s’écrouler de plus de 80% sur la période.

À la veille de la conférence de presse du Conseil fédéral et d’une éventuelle consultation auprès des cantons d’une réouverture prudente et progressive des lieux culturels, les signataires «rappellent que les conditions sont loin d’être réunies pour une reprise économique pérenne du secteur». À l’unisson avec l’ensemble du secteur culturel et événementiel, les organisateurs de manifestations réclament notamment une indemnisation des pertes à 100% pour les entreprises et acteurs culturels, une prolongation du droit au chômage partiel (RHT) pour les employés et des allocations pertes de gain (APG) pour les indépendants et employeurs, ainsi que la création d’un fonds de soutien pour accompagner la reprise économique du secteur et permettre le retour des festivals et autres grandes manifestations.

Calendrier de reprise réclamé

«Conscients des efforts à fournir» dans la lutte contre la pandémie, les acteurs de la filière romande des musiques actuelles appellent également à davantage de clarté au niveau national, ainsi qu’à la mise en place d’un calendrier de reprise du secteur. Ils demandent aussi que soient pris en compte l’évolution sanitaire et les nouveaux moyens de lutte contre le virus dans le processus de décision des autorités, notamment la campagne de vaccination qui bat son plein.