Venezuela

Le bilan de la mutinerie dans une prison s'alourdit

Le bilan d'une mutinerie dans une prison du Venezuela est passé de 17 morts à au moins 47, selon une ONG.

Au moins 47 détenus sont morts au cours d'une mutinerie survenue dans une prison de l'ouest du Venezuela, où les ONG et les proches des prisonniers dénoncent régulièrement l'insalubrité, la violence et la surpopulation des centres pénitentiaires.

Insalubrité et surpopulation

En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit aussi au Venezuela, les visites des familles et proches aux détenus ont été drastiquement réduites. Or, les détenus reçoivent souvent de la nourriture et des médicaments grâce à ces visites. «Ce qui se passe en ce moment, c'est à cause des gardiens. Ils ne transmettent pas (aux prisonniers, ndlr) la nourriture» apportée par leur famille, a expliqué à l'AFPTV Yessica Jimenez, dont un proche est détenu à Los Llanos.