Philippines : Le bilan de la tempête Megi revu fortement à la hausse

Alors que les dernières estimations évoquaient environ 80 morts, les glissements de terrain et les inondations auraient fait quelque 117 morts dans l’île.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues tandis que la tempête, la plus forte à frapper l’archipel cette année, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d’évacuation. Dans la province centrale de Leyte, la plus touchée, des glissements de terrain dévastateurs ont détruit des communautés d’agriculteurs et de pêcheurs, balayant des maisons et transformant le paysage.