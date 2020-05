Tuerie au Canada

Le tireur a délibérément «ciblé» certaines victimes

Parmi les victimes du tueur de Nouvelle-Écosse, certaines ont été délibérément ciblées, selon la police qui enquête toujours sur le mobile. Le bilan est passé à 23 morts, mardi.

La fusillade de samedi et dimanche dans l'est du Canada, la pire dans l'histoire du pays, a fait 23 morts, selon un nouveau bilan annoncé mardi par la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale).

L'homme a été abattu au terme d'une cavale meurtrière de plus de douze heures et d'une centaine de kilomètres dans cette province. Gabriel W., un prothésiste dentaire de 51 ans, n'avait pas de casier judiciaire et portait un véritable uniforme de la GRC lors de sa cavale, a précisé la police. Pendant sa cavale, il s'était aussi déplacé en partie à bord d'une voiture semblable à celle de la police et qu'il avait achetée aux enchères.