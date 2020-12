Éthiopie : Le bilan de l’attaque dépasse les 200 morts

L’attaque menée mercredi dans l’ouest du pays par des hommes armés a fait 207 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l’Homme (EHRC), qui faisait auparavant état de 100 victimes.

L’EHRC, un organisme indépendant, rattaché au gouvernement, avait annoncé que des résidents de Metekel, une zone de la région du Benishangul-Gumuz, avaient été attaqués par balles mercredi avant l’aube, dans leur sommeil. Cette attaque est la dernière en date d’une série meurtrière ces derniers mois dans cette zone où vivent notamment des habitants des ethnies oromo, amhara – les deux plus nombreuses du pays – et shinasha. Selon des dirigeants locaux, ces attaques sont menées par des membres de l’ethnie gumuz et motivées par des facteurs ethniques.