Mali : Le bilan de l’attaque djihadiste de Tessit dimanche monte à 42 soldats tués

«Explosifs et véhicule piégé»

Ce nouveau bilan – le précédent indiquait 17 soldats et 4 civils tués – est le plus lourd pour l’armée malienne depuis la série d’attaques fin 2019-début 2020 par le groupe Etat islamique de camps militaires dans cette même région des trois frontières. L’armée avait dit lundi dans un communiqué que 4 civils avaient aussi été tués au cours de cette attaque. Certains d’entre eux étaient des élus locaux, avaient déclaré à l’AFP des proches des victimes sous le couvert de l’anonymat. Le communiqué affirmait également que sept «ennemis» étaient morts dans l’attaque, des assaillants «vraisemblablement de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) et bénéficiant d’un appui drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicule piégé».