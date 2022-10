Kaboul: le bilan de l’attentat contre des étudiants grimpe à 35 morts

Afghanistan : Le bilan de l’attentat contre un centre de formation à Kaboul grimpe à 35 morts

L’attentat suicide commis vendredi dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul a fait au moins 35 morts et 82 blessés, selon un nouveau bilan établi samedi par la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (Manua). Un précédent bilan faisait état de 24 morts et 36 blessés.

Peu de garçons touchés

«C’était une scène horrible. Tout le monde était si effrayé», a raconté un commerçant requérant l’anonymat. «De nombreux élèves ont reçu des éclats à la tête, au cou et dans les yeux», a également confié un habitant, Asadullah Jahangir, qui a aidé à transporter les victimes vers les hôpitaux. Avec la force de la déflagration, le toit de la salle de la classe s’est effondré, et les portes et les fenêtres ont été soufflées.

La sensible question de l’éducation des femmes

Cet attentat qui vise une nouvelle fois le secteur de l’éducation s’est produit dans le quartier de Dasht-e-Barchi, (ouest de Kaboul), une zone à prédominance musulmane chiite où vit la minorité hazara. L’éducation est une question extrêmement sensible dans ce pays à majorité sunnite, les talibans empêchant de nombreuses filles de reprendre l’enseignement secondaire (collège et lycée).

Dasht-e-Barchi a été lourdement frappé ces dernières années et depuis le retour au pouvoir des talibans. Le 20 avril, au moins six personnes avaient été tuées et 24 blessées dans deux explosions ayant frappé une école pour garçons, dans ce même quartier. En mai 2021, une série d’explosions s’était également produite devant un établissement scolaire pour filles de ce même quartier, faisant 85 morts, en majorité des lycéennes, et plus de 300 blessés.