Jordanie : Le bilan de l’effondrement d’un immeuble à Amman monte à 13 morts

Plus de 350 cadres de la défense civile participent toujours aux recherches, a déclaré un responsable jordanien.

«Trois nouveaux corps»

Cet immeuble de quatre étages s’est effondré dans le quartier de Jabal Al-Weibdeh, parmi les plus anciens de la capitale jordanienne. Un enfant âgé d’un an figure parmi les victimes, selon une journaliste de l’AFP sur place. Les équipes de secours ont en revanche pu extraire deux survivants, 24 heures après le drame: un bébé de 4 mois et un homme de 45 ans, selon la sécurité publique.