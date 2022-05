Cuba : Le bilan de l’explosion d’un hôtel à La Havane s’alourdit

Le bilan de l’explosion accidentelle qui a soufflé l’hôtel Saratoga de La Havane a été porté dimanche à 30 morts, soit trois de plus que la veille, a indiqué le Ministère de la santé publique.

Les pompiers et les sauveteurs travaillent depuis tôt dimanche matin à la recherche de corps sous les décombres de l’immeuble situé dans la vieille ville de La Havane. Parmi les 30 morts, 16 sont des hommes et 14 des femmes, dont quatre mineurs, une femme enceinte et une touriste espagnole de 29 ans dont le mari a également été blessé dans l’explosion qui a partiellement détruit l’hôtel de luxe, qui était en cours de rénovation. Parmi les 24 personnes hospitalisées, sept sont déclarées dans un état critique, six dans un état grave et 11 moins sévèrement atteintes.