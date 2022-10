Thaïlande : Le bilan de l’incendie d’une discothèque en août atteint 25 morts

Les pompiers avaient mis plus de trois heures à maîtriser l’incendie.

Le bilan de l’incendie qui avait ravagé début août une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya, l’un des plus meurtriers en Thaïlande de ces dernières années, s’est alourdi à 25 morts, ont indiqué dimanche les autorités précisant que huit blessés étaient toujours hospitalisés.

Corps calcinés

Le sinistre s’était déclaré le 5 août au Mountain B, une boîte de nuit située dans la province de Chonduri (est) à environ 150 km au sud-est de la capitale. Les secours ont trouvé 13 corps calcinés à l’intérieur de l’établissement après l’incendie et 12 personnes sont décédées depuis des suites de leurs blessures.

Mousse acoustique

La présence sur les murs de mousse acoustique, censée isoler le bâtiment des bruits extérieurs, a favorisé la propagation du feu . Les pompiers ont mis plus de trois heures à le maîtriser.

La Thaïlande est un pays qui se montre peu rigoureux en matière de réglementation liée à la sécurité, notamment dans ses innombrables bars et boîtes de nuit. En 2009, un gigantesque incendie dans un club huppé de Bangkok, lors du réveillon du 1er janvier, avait fait 67 morts et plus de 200 blessés.