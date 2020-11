Amérique centrale : Le bilan de l’ouragan Iota passe à 41 morts

L’ouragan Iota, qui a touché terre lundi dans le nord du Nicaragua en catégorie 5, a fait au moins 41 victimes en Amérique centrale.

L’ouragan Iota a fait 41 morts en Amérique centrale, dans des glissements de terrain et des inondations, selon un nouveau bilan jeudi qui pourrait s’alourdir au fur et à mesure que les secours atteignent les régions sinistrées. Le Nicaragua et le Honduras, avec 18 et 14 morts, payent le plus lourd tribut. Cinq personnes ont également péri au Guatemala, deux en Colombie, une au Panama et une au Salvador.