«Je l'ai toujours dit, étant donné qu'il est un phénomène et qu'il a marqué un milliard de buts, que cela pourrait être difficile avec l'idée du football d'Andrea Pirlo. Il marque un but par match, c'est vrai, mais il a du mal avec les idées d'Andrea. Il a toujours été un peu égoïste, il se fiche que les autres marquent des buts, c'est le genre de joueur qui vit pour marquer», avait déclaré Cassano lors d’une interview en ligne en compagnie de Christian Vieri, lui aussi ancien joueur de la Squadra Azzurra.

«Tout le monde marque en Italie»

Avant d’enfoncer définitivement le clou, ayant pour principal argument les compétitions européennes. «Ils ont signé Cristiano pour remporter la Ligue des champions et font pire qu'avant. Le championnat a également été gagné sans lui. Il continuera à marquer des buts, mais pour moi, ça reste un échec sur ces trois dernières années», a sèchement conclu Cassano, 39 fois international sous le maillot de l’Italie.

Ce qu’oublie de mentionner Cassano, c’est que Cristiano Ronaldo a non seulement remporté deux fois le championnat d’Italie avec la Juventus, mais surtout que la Ligue des champions n’est pas encore terminée, et jusqu’à preuve du contraire, le Portugais et la Juve possèdent encore toutes leurs chances dans la compétition.