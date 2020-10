20 minutes aux USA«Le bilan de Trump est bon: il a réalisé ce qu’il avait promis»

Gonzalo, Catherine et leur fille Paloma (de dr. à g.) ont écouté avec attention les arguments de Biden et Trump. Les deux femmes ont déjà voté de manière anticipée. FNT

Rendez-vous était pris chez les Nunez jeudi soir. Ils font partie des nombreux Romands résidant en Floride qui ont souhaité, par l’intermédiaire du Consulat Suisse, rencontrer l’envoyé spécial de «20 minutes» afin de s’exprimer sur ce qu’ils vivent aux USA et comment ils perçoivent la situation du pays durant cette période électorale.

«Une grande communauté latine vit ici, à Weston, notamment des réfugiés du Venezuela; cela aura une influence sur les votes», avertit d’emblée Catherine ce jeudi. À ne pas douter que les sympathisants républicains sont plus nombreux dans cette ville résidentielle étalée, à 50 km au nord de Miami.

Anciens exilés latinos plutôt pro-Trump

À l’image des exilés cubains, ces immigrés d’Amérique latine n’ont pas de sympathie pour les régimes «socialistes» ni pour le parti démocrate qu’ils estiment notamment trop à gauche et complaisant avec les gouvernements de pays qu’ils ont fuis.

La retransmission en direct du débat débute à 21 h 30 (heure locale), mais Gonzalo, le père de famille, est déjà très prolixe sur le sujet politique et clairement contre les «Dems» de Joe Biden.

FNT

«Ce parti est corrompu, et ils n’ont jamais accepté leur défaite d’il y a 4 ans, constate-t-il. Depuis lors, ils n’ont pas cessé de critiquer, menacer et salir Trump et sa famille.» Immigré équatorien en 1969, Gonzalo, âgé de 66 ans, a été prof de tennis et coach sportif toute sa vie, en Suisse, puis en Floride, en Louisiane, et au Texas avant de revenir avec sa famille s’installer en Floride. «Notamment pour le climat, les distances raisonnables, et l’esprit de compétition sportive qui y règne, ce qui est bien pour notre fils de 18 ans qui pratique le tennis.»

Mariés à Boudry

Il a connu Catherine, Neuchâteloise, à Chamonix (F) et ils se sont mariés à Boudry (NE) en 1987. Puis ils ont quitté la Suisse dans les années 90 et ont eu deux enfants, Paloma (29 ans) et Luca (18). Tous les quatre ont désormais la citoyenneté américaine et les deux femmes sont allées déposer de manière anticipée leurs bulletins dans un bureau de vote ce jeudi matin.

«Beaucoup d’espoirs déçus avec Obama»

Verre de chardonnay frais en main, nous sommes prêts à suivre ce second débat. S’ils espèrent qu’il sera d’un meilleur niveau que le premier, ils n’en attendent pas beaucoup. Leur opinion est déjà forgée et ils estiment que ce type d’affrontement politique télévisé n’est propice qu’aux beaux parleurs. «Quand Obama a été élu la première fois, nous avions beaucoup d’espoir en lui, déclare Catherine. Et puis, il avait du charisme, il parlait bien… mais entre ses promesses et les actes concrets, de nombreux Américains ont été déçus. C’est aussi pourquoi les Démocrates ont perdu il y a 4 ans», résume-t-elle sereinement. Plus passionné, Gonzalo enchaîne sous le regard de sa fille: «Joe Biden le corrompu et son parti, c’est beaucoup de bla-bla.»

FNT

Durant le débat, Donald Trump ne se prive pas de demander avec ironie à plusieurs reprises à Joe Biden pourquoi toutes ces promesses proférées alors qu’il a été au pouvoir durant 8 ans avec Obama n’ont jamais été tenues. Catherine et Gonzalo acquiescent. «Le système de couverture d’assurances Obamacare, par exemple. Cela nous paraissait alors être une bonne chose, souligne la Neuchâteloise d’origine. Mais ça s’est avéré être un échec administratif concrètement, très compliqué à comprendre pour la population et à gérer.»

«Les Démocrates veulent plus taxer pour plus assister»

Sur l’immigration et la sécurité publique, notre famille d’accueil d’un soir se montre très critique envers les Démocrates. «Trump n’est pas contre les immigrés mais il veut maîtriser les flux, précise Gonzalo. Alors que les Démocrates veulent attirer plus de migrants pauvres et ensuite les assister massivement en taxant les Américains.»

«All lives matter!»

Même dénonciation sur le racisme et l’instrumentalisation du mouvement Black lives matter. «Le problème ne se résume pas aux Afro-Américains comme on tente de le faire croire, insiste Paloma, étudiante à Genève. On met ainsi de côté toutes les autres minorités, d’ailleurs il faut dénoncer la violence en général, et pas seulement celle, ponctuelle, de le police. All lives matter», précise-t-elle. Son père renchérit: «Je n’ai rien à voir avec le lointain passé esclavagiste des USA, et je ne vois pas pourquoi je serais surtaxé alors que je bosse dur pour ensuite voir cet argent redistribué à ceux qui instrumentalisent la cause des Noirs.»

Emplois et économie au top

Il tient aussi à rappeler que sous Trump, la création d’emplois est élevée et l’économie se porte bien, et cela profite aussi aux Afro-Américains. «Exercer un métier plutôt que d’être pauvres et assistés!»

Quand le thème de la pandémie du coronavirus et de sa gestion est abordé par les deux candidats, Gonzalo et Catherine réagissent aussi. Et sourient quand Trump fait remarquer à son adversaire que les gens ne peuvent pas passer leur vie terrés dans leurs caves comme le démocrate septuagénaire: «Les gens doivent pouvoir continuer à travailler et à vivre alors que les Démocrates veulent imposer un confinement sévère.»

Ils estiment que ce sont avant tout les classes moyennes et défavorisées qui souffrent d’un «lockdown» total. «Vous avez vu au Michigan? La gouverneure démocrate oblige tous les habitants à vivre ainsi alors que son propre mari ne respecte pas ce confinement», s’énerve Gonzalo.

«Un débat d’un bon niveau»

Au terme du débat télévisé, quel bilan en tire la famille (le fils Lucas a, lui, préféré rester dans sa chambre)? «C’était d’un bon niveau et bien géré, avec des questions intéressantes, et Trump a su se maîtriser», remarque Paloma. Les deux candidats m’ont cependant paru mal-à-l’aise avec sur le thème du Black lives matter.»

Catherine, qui craignait que Trump ne perde son calme comme la dernière fois «à force de se faire attaquer sans cesse depuis 4 ans», se dit elle aussi satisfaite. «L’anglais n’étant pas ma langue maternelle, ça a été plus facile ce soir à écouter et à comprendre les thèmes et les réponses de chacun. Je suis toujours surprise de constater comme à l’étranger les gens ont facilement une image négative de Trump. Mais il est vrai qu’il a un style peu diplomatique». Quant à Gonzalo, déjà converti à la cause des Républicains, il dit avoir apprécié ce débat qui pourrait peut-être avoir convaincu des indécis à aller voter. Mais il fustige «Joe-le-beau-parleur». Et de conclure: Trump a fait en 4 ans ce qu’il avait promis. Il a notamment permis de créer beaucoup d’emplois et rendu les États-Unis plus solides.»