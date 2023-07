Equateur: Le bilan des affrontements entre détenus rivaux passe à 18 morts

«Rétablir l’ordre»

«Nous confirmons la mort de 18 détenus à la suite des affrontements qui ont eu lieu depuis samedi» dans le centre pénitentiaire de Guayaquil connu sous le nom de Guayas 1. «En outre, onze personnes (dont un policier) ont été blessées», a indiqué le Bureau du procureur général sur son compte Twitter, rebaptisé «X». Jusqu’à présent, les autorités avaient annoncé la mort de six détenus lors d’affrontements intervenus dimanche dans cette prison. Quelque 2700 militaires et policiers ont pénétré, tôt dans la matinée, dans le centre pénitentiaire, ont annoncé les autorités.

«La mission est de rétablir l’ordre dans ce centre de détention afin de protéger la vie, la santé et la sécurité des personnes privées de liberté», a assuré le général Nelson Proaño, commandant général des forces armées, à l’extérieur de la prison. Le commandement conjoint des forces armées précise dans un communiqué qu’il s’agit notamment de «contrôler les armes, les munitions et les explosifs». «L’État fait régner l’ordre dans le pénitencier (…), la force coercitive ne pliera jamais», a écrit le président Guillermo Lasso sur son compte Twitter, rebaptisé «X».

État d’urgence

Violence et narcotrafic

Guayaquil est une des villes du pays les plus touchées par la violence et le narcotrafic. Les pénitenciers équatoriens sont devenus un lieu d’opérations pour les bandes criminelles, qui se disputent le marché de la drogue. Une dizaine d’affrontements comme celui de dimanche ont eu lieu depuis février 2021, faisant plus de 420 morts: des dizaines de personnes ont été brûlées vives ou ont succombé à des mutilations. Selon un recensement récent, 31’321 personnes, dont 3245 étrangers, sont détenues dans les prisons de l’Équateur, qui ont une capacité de 30’000 places. La majorité des prisonniers y purgent une peine pour trafic de drogue, ce pays figurant parmi les premiers producteurs mondiaux de cocaïne, avec la Colombie et le Pérou.