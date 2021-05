Afghanistan : Le bilan des attentats à la bombe à Kaboul s’élève à 50 morts

Une voiture piégée et deux autres bombes ont explosé samedi devant une école pour filles dans un quartier de Kaboul, faisant 50 morts selon un dernier bilan.

Le porte-parole du ministère, Tareq Arian, a indiqué à la presse qu’une voiture piégée a explosé samedi devant l’école Sayed Al-Shuhada, et que deux autres bombes ont explosé au moment où les élèves paniqués se précipitaient dehors. Il a ajouté que plus d’une centaine de personnes étaient blessées et que la plupart des victimes sont des étudiantes.