Caucase : Le bilan des combats grimpe à 105 militaires arméniens tués

Proposition de Bakou

L’Azerbaïdjan avait proposé peu avant mercredi à l’Arménie de lui remettre les corps de 100 soldats arméniens tués dans les combats ces derniers jours, faisant état ainsi d’un bilan arménien bien plus lourd que les 49 morts annoncés par Erevan. «L’Azerbaïdjan appelle l’Arménie à un cessez-le-feu et est prêt à remettre de manière unilatérale les corps de 100 soldats militaires arméniens», a déclaré la Commission d’Etat azerbaïdjanaise pour les prisonniers de guerre dans un communiqué.

Appel de Berlin

Arménie et Azerbaïdjan doivent mettre fin à leur conflit qui menace la sécurité de toute la «région», a exhorté mercredi le gouvernement allemand. «Nous appelons l’Azerbaïdjan et l’Arménie à cesser immédiatement toute action susceptible de mettre en danger la sécurité entre les deux pays ainsi que la région et nous appelons les deux pays à poursuivre le dialogue à tout prix», a déclaré lors d’un point-presse régulier le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, ajoutant que Berlin soutenait «l’offre de médiation de l’Union européenne». «Le gouvernement allemand est profondément préoccupé par les informations faisant état d’affrontements le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, notamment d’attaques contre des infrastructures et des résidences civiles», a-t-il ajouté.