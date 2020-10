France : Le bilan des crues s’alourdit encore et passe à six morts

Les secouristes ont retrouvé jeudi le corps d’un pompier disparu après les intempéries qui ont frappé la région des Alpes-Maritimes vendredi dernier.

Véhicule emporté par les flots

«Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses collègues qui continuent d’être mobilisés aux côtés des populations», a tweeté le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin. Six personnes restent portées disparues et 13 autres «supposées disparues». Ces intempéries ont également fait deux morts en Italie, dans le Val d’Aoste et dans le Piémont.