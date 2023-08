Océan Pacifique: Le bilan des incendies à Hawaï atteint au moins 53 morts

Le bilan des incendies dévastateurs qui ont quasiment rasé une ville touristique de l’archipel d’Hawaï continue de s’alourdir et atteint désormais au moins 53 morts, selon les autorités, qui craignent que la catastrophe soit l’une des plus meurtrières de l’histoire de cet État américain.

«Zone de guerre»

«Cela ressemble à une zone de guerre là-bas», a raconté à l’AFP, Brandon Wilson, un touriste en train d’évacuer Maui. «C’est vraiment comme si quelqu’un était venu et avait bombardé la ville entière, tout est complètement dévasté, entièrement calciné.» L’incendie qui a surpris la ville est désormais maîtrisé à 80%, selon les autorités, et deux autres feux sont toujours en cours sur l’île de Maui.

Sur place, les locaux comptent les corps sans vie et s’impatientent. «Nous essayons de sauver des vies et j’ai l’impression que nous ne recevons pas l’aide dont nous avons besoin», a pesté Kekoa Lansford, un habitant de Lahaina. «Nous voyons encore des cadavres flottant dans l’eau et sur les digues», a-t-il ajouté.

«Inhabituel»

Si les incendies ne sont pas inhabituels à Hawaï, ceux-ci «brûlent toutefois sur une zone plus vaste que d’ordinaire, et le comportement des feux est extrême, avec une propagation rapide et des flammes élevées», a affirmé le Dr Thomas Smith, professeur associé en géographie environnementale à la London School of Economics and Political Science.