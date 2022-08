Feux de forêt: Le bilan des incendies en Algérie se monte à 26 morts

Depuis le début du mois d’août, 106 incendies ont éclaté, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis dans quatorze départements du nord de l’Algérie.

Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s’accentue d’année en année sous l’effet aussi des changements climatiques. (Image d’illustration) AFP

Vingt-six personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui touchaient mercredi 14 départements du nord de l’Algérie, ravivant le spectre de l’été 2021, le plus meurtrier de l’histoire moderne du pays.

«Vingt-six personnes sont mortes: deux à Sétif (est) et 24 à El Tarf (est)», près de la frontière avec la Tunisie, a annoncé Kamel Beldjoud lors du journal télévisé de 20 heures (21 h, heure suisse). Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires, mais aucun nouveau chiffre n’a été donné sur le nombre de blessés.

Un précédent bilan de la protection civile faisait état de quatre personnes brûlées à divers degrés et 41 autres souffrant de difficultés respiratoires à Souk Ahras, autre ville frontalière de la Tunisie. Des images impressionnantes montrent des habitants de cette ville fuyant leurs maisons face aux flammes.

Débat sur les bombardiers d’eau

Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leurs maisons à Souk Ahras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies. «Trente-neuf incendies dans quatorze wilayas (préfectures) sont en cours», a indiqué la protection civile, en précisant que la wilaya d’El Tarf enregistre le plus grand nombre d’incendies, avec seize feux, dont un bon nombre toujours en cours.

Selon la télévision privée Ennahar, une cinquantaine de personnes sont hospitalisées à El Tarf, une ville d’environ 100’000 habitants. Des hélicoptères bombardiers d’eau sont intervenus dans trois préfectures dont Souk Ahras, localité d’environ 500’000 habitants. Ceux de la protection civile sont épaulés par des hélicoptères de l’armée.

L’Algérie a affrété un avion bombardier d’eau russe Beriev BE 200. Mais après être intervenu sur différents incendies, il a subi une panne et ne sera à nouveau opérationnel qu’à partir de samedi, selon Kamel Beldjoud. Ces incendies ravivent des plaies et le débat sur l’absence d’avions bombardiers d’eau en nombre suffisant, qui avait déjà agité le pays l’été dernier.

Annulation de contrat

Selon le site Mena Defense, à la suite de leur brouille avec l’Espagne, les autorités algériennes ont annulé un contrat avec la société espagnole Plysa, filiale spécialisée de la compagnie aérienne Air Nostrum, pour la fourniture de sept avions bombardiers d’eau.

Fin juin, l’Algérie a suspendu un «traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération» conclu en 2002 avec l’Espagne, après le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental pour s’aligner sur la position du Maroc. Aucun plan B n’a été prévu pour remplacer l’ensemble de ces avions espagnols, selon différents médias.

Depuis le début du mois d’août, 106 incendies ont éclaté en Algérie, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis, a précisé le ministre de l’Intérieur. «Certains de ces incendies sont provoqués», a affirmé Kamel Beldjoud. Avec les 26 morts de mercredi, le bilan de l’été 2022 grimpe à 30 morts.

Pays le plus étendu d’Afrique, l’Algérie ne compte que 4,1 millions d’hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s’accentue d’année en année sous l’effet du changement climatique. L’été 2021 a été le plus meurtrier: au moins 90 personnes sont mortes dans des feux de forêt qui ont ravagé le Nord, où plus de 100’000 hectares de taillis sont partis en fumée.