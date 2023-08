Hawaï (USA) : Le bilan des incendies s’aggrave à au moins 36 morts

Ces incendies ont débuté tôt mardi et menacent plus de 35’000 personnes sur l’île de Maui selon l’agence de gestion des urgences de Hawaï, qui précise que plus de 800 hectares ont brûlé. «Des vents forts et en rafales ainsi que des conditions de sécheresse ont placé la majeure partie de Hawaï sous une alerte rouge qui a pris fin mercredi soir, et de nouveaux feux sévissent sur la grande île et sur Maui», selon l’agence.