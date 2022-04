Afrique du Sud : Le bilan des inondations revu à la baisse après plusieurs autopsies

Parmi les centaines de corps retrouvés dans le sillage des fortes pluies qui ont frappé la région de Durban, certains présentaient des blessures par balles, a révélé la police jeudi.

«Liés à des meurtres»

Recherches en cours

Un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités. Les recherches se poursuivent; l’armée, avec des hélicoptères, ainsi que des équipes de la police aidées de chiens ont été déployées. L’ONG locale Gift of the Givers, présente sur place, a affirmé mardi à l’AFP avoir reçu des signalements pour plus de 230 disparitions.

Les intempéries ont aussi provoqué de vastes destructions, avec des routes et des ponts effondrés. Près de 4000 maisons ont été détruites, plus de 13’500 endommagées, et plus de 600 écoles ont été touchées. Dix jours après le début de la catastrophe, des habitants sont toujours sans accès à l’eau potable.