Amérique latine : Le bilan des pluies torrentielles au Brésil monte à 79 morts, 56 disparus

Les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et coulées de boue depuis mardi dans la région de Recife, dans le nord-est du Brésil, ont fait au moins 79 morts et 56 disparus.

Des soldats et des pompiers recherchent des victimes après un glissement de terrain dans un quartier de Recife, au Brésil, le 29 mai 2022.

Lors d’une accalmie, quelque 1200 hommes, disposant d’hélicoptères et de bateaux, ont repris dimanche la recherche des disparus et des personnes isolées.

La tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs des collines, le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage.

Des images diffusées dimanche par les autorités locales montrent des sauveteurs et des volontaires en train de déblayer les débris à Jardim Monteverde, à la frontière entre Recife et la municipalité de Jaboatao dos Guararapes. C’est dans cette région où se trouvent des bidonvilles que s’est produit le plus grand drame, samedi matin, lorsqu’un glissement de terrain a tué 19 personnes.