Etats-Unis: Le bilan des tornades et violentes tempêtes grimpe à 29 morts

Deux enfants et un adulte ont été tués à Memphis (Tennessee) lors de chutes d’arbres sur des habitations, a indiqué dimanche à l’AFP la police locale. Cela porte à 12 le nombre de morts dans cet État du sud du pays. Le précédent bilan national faisait état de 26 morts.

Dans l’Indiana, cinq personnes ont été tuées par une tempête, trois dans le comté de Sullivan et deux campeurs dans le comté d’Owen, a annoncé samedi soir l’agence publique de gestion des ressources naturelles de cet État. Ces morts s’ajoutent aux victimes recensées dans les États de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama, dans le sud, ainsi que dans ceux de l’Illinois, dans le nord du pays, et du Delaware sur la côte Est.

L’effondrement d’une structure dans le comté de Sussex dans le Delaware a ainsi fait un mort samedi dans la soirée, les services météorologiques ayant également mis en garde des États voisins comme la Pennsylvanie et l’Etat de New York contre des vents violents et de potentielles tornades.