Grèce – Le bilan des trois naufrages de migrants en mer Egée s’alourdit

Grèce : Le bilan des trois naufrages de migrants en mer Égée s’alourdit

Le corps d’une trente et unième victime a été retrouvé mardi au large de l’île de Tinos. L’homme se trouvait sur l’un des trois bateaux qui ont coulé depuis mercredi dans les eaux grecques.

Vendredi, les gardes-côtes ont récupéré les corps de 16 migrants – 12 hommes, trois femmes et un bébé – et secouru 63 autres qui se trouvaient à bord d’un bateau ayant fait naufrage près de l’île de Paros en mer Égée, qui appartient comme Tinos à l’archipel de Cyclades, en mer Égée.

Les passeurs présumés figurent parmi les rescapés

Et la veille, le 22 décembre, le chavirage d’un canot pneumatique transportant des migrants et des réfugiés au large de l’île de Folegandros, également dans le sud de la Grèce, avait aussi fait au moins trois morts. Treize personnes, principalement des Irakiens, des Syriens et des Égyptiens, avaient été secourues. Les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent dans toutes ces zones, selon les gardes-côtes.

Le HCR appelle à «freiner le trafic d’êtres humains»

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a déploré ces accidents mortels à répétition et appelé à «des actions plus déterminantes pour freiner le trafic d’êtres humains et pour arrêter ceux qui exploitent la misère et le désespoir humains».